Une commission mixte paritaire rend service à la FFF pour Zinedine Zidane

Didier Deschamps s’en ira après la Coupe du Monde. Il sera vraisemblablement remplacé par Zinedine Zidane. L’information n’a jamais été officialisée mais c’est un secret de polichinelle. L’ancien numéro 10 va prendre la tête des Bleus. Sa venue est même facilitée par une commission mixte paritaire réunie ce mercredi après-midi. Elle est revenue sur une disposition déjà existante dans le cadre du texte sur la gouvernance du sport français, adopté le 29 juin dernier à l’Assemblée nationale. Ce texte plafonnait le salaire des dirigeants des différentes fédérations à 12 000 euros bruts par mois. Si dans la plupart des sports, ces revenus paraissent déjà très élevés, pour un poste de direction dans le football, c’est assez dérisoire, d’autant que cette mesure s’applique aux autres salariés.

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Avec ce texte, difficile donc pour la FFF de s’aligner sur les demandes de Zinedine Zidane, quand bien même elle en aurait les moyens. «Comment, avec un tel cadre (…), recruter le meilleur sélectionneur pour la Fédération française de football comme Zinédine Zidane», questionnait par exemple Karl Olive (Ensemble pour la République), également présent au conseil d’administration de la LFP. La commission mixte paritaire a donc revu ce texte et a décidé de plafonner les hauts revenus des salariés des fédérations à 450 000 bruts annuels. Cela semble toujours insuffisant pour un entraîneur qui émarge plutôt en millions d’euros à l’année mais une dérogation sera possible auprès du ministre des Sports pour dépasser ce plafond salarial. Encore faut-il qu’elle soit acceptée par le ministère.