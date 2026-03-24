L’agent d’Achraf Hakimi démonte la rumeur Real Madrid

Achraf Hakimi bientôt de retour au Real Madrid ? C’est en tout cas ce qu’a rapporté Radio Marca plus tôt dans la journée de ce mardi. Une information qui est arrivée aux oreilles de l’agent de l’international marocain (93 sélections), Alejandro Camaño, qui n’a pas tardé à démentir les échos autour d’une volonté de départ du Paris Saint-Germain de la part de son client.

La suite après cette publicité

« Achraf est très heureux au PSG, il s’y sent très bien et il souhaite remporter la Ligue des Champions pour la deuxième fois, tout en menant l’équipe le plus loin possible. Il nous reste encore trois ans de contrat avec le club parisien, et pour l’instant, il ne pense à rien d’autre qu’au Paris SG. Il est très satisfait de son entraîneur, de ses coéquipiers et se sent également à l’aise dans le pays. Pour l’instant, il n’y a aucune possibilité de départ. Un éventuel intérêt du Real ? Non, cela ne s’est jamais produit », a assuré Camaño auprès du site Winwin. Pour rappel, Achraf Hakimi a prolongé son contrat en février 2025 et est désormais lié au club de la capitale jusqu’en 2029.