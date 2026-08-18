FC Barcelone : les révélations brûlantes de la presse espagnole sur le dossier Julian Alvarez

Depuis le début de l’été, Julián Álvarez s’impose comme la priorité absolue du FC Barcelone. L’attaquant argentin coche toutes les cases pour porter l’attaque catalane, mais le dossier se heurte à un mur. En effet, l’Atlético de Madrid reste totalement inflexible au fil des semaines. Malgré les approches répétées des dirigeants barcelonais, le club colchonero refuse catégoriquement d’ouvrir la porte à un départ de son joueur, d’autant plus à un concurrent direct du championnat. Ces dernières semaines, Diego Simeone n’hésite pas à le marteler : il compte sur son jeune compatriote cette saison à Madrid.

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En parallèle, le Barça a accéléré sur d’autres dossiers d’envergure, bouclant notamment les arrivées de João Cancelo et Rodri. Mais malgré ces coups réussis, dégoter un grand numéro 9 reste la mission prioritaire de cette fin de mercato alors que seul le jeune Hamza Abdelkarim fait office de véritable attaquant dans cet effectif. La masse salariale a été dégraissée et les comptes assainis grâce à plusieurs départs majeurs, à l’image de celui de Ferran Torres vers le PSG, offrant aux Blaugrauna la marge financière nécessaire pour passer à l’action. Mais voilà, Julian Alvarez bloque, malgré lui, beaucoup de choses en Catalogne.

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L’Espagne s’excite sur le cas Julian Alvarez

Ce mardi, la presse espagnole s’enflamme et Marca l’affirme : nous entrons dans la semaine décisive. Alors que des pistes secondaires comme Mikel Oyarzabal, Lautaro Martinez ou encore Viktor Gyökeres sont gardées en réserve par Deco et Hansi Flick, le Barça attend le dénouement pour Alvarez. Tout repose sur une réunion capitale prévue entre l’Argentin et son président Gil Marín, où le joueur compte bien exiger le respect d’une promesse de départ. Sous la pression du public du Metropolitano lors des deux prochains matchs à domicile, la situation doit trancher : soit l’Atlético accepte de négocier, soit le dossier sera définitivement clos.

En Espagne, les dernières révélations confirment de fortes tensions en coulisses. Sur le plateau du Chiringuito, le journaliste José Álvarez a révélé le malaise profond du joueur : «Julián se sent traîné par l’Atlético. Des choses vont sortir et ne vont pas nécessairement donner une bonne impression au club. Ils le mettent de côté, et Julián est triste. On l’a vu en particulier à l’entraînement.» Ce même journaliste explique que les Colchoneros seraient enclins à vendre le buteur partout sauf au Barça. Pourtant, Alvarez aurait recalé en personne Arsenal. Dans la même émission, l’un de ses confrères a même affirmé qu’il était persuadé qu’Alvarez sera un joueur du Barça dans les prochains jours. Une affirmation pleine d’optimisme qui a été balayée par son confrère Nacho Peña, de D Sports, qui explique que l’attaquant ne portera finalement pas le maillot du Barça cet été. Bref, vous l’aurez compris, le dossier Julian Alvarez va agiter l’Espagne pour cette fin de mercato.