Mercato PSG : ça sent bon pour Ferran Torres !

Le mercato du PSG s’est considérablement enflammé ces derniers jours. Au niveau des départs, d’abord, avec ce dossier Bradley Barcola qui passionne les foules. Avec un prix de vente fixé à 170 millions d’euros, l’attaquant tricolore est notamment convoité par Liverpool. Lucas Chevalier pourrait lui aussi faire ses valises, direction la Juventus. Quant aux arrivées, si le PSG a raté Yan Diomandé, il pourrait se rabattre sur une autre belle piste.

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Effectivement, depuis plusieurs jours déjà, la presse espagnole évoque un intérêt prononcé du champion d’Europe en titre pour le héros de l’Espagne au dernier Mondial. Et Sport en remet une couche ce lundi, avec des informations plus que positives pour les Parisiens. On apprend ainsi que les efforts parisiens vont désormais se concentrer sur l’attaquant ibérique, et qu’ils souhaitent régler ce dossier rapidement pour ne pas se faire griller la priorité par un autre club comme avec Diomandé. Pour rappel, l’Atlético de Madrid est aussi dessus.

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Le PSG a des raisons d’être optimiste

Le média catalan indique que le PSG est prêt à offrir un contrat de quatre ans au joueur formé à Valence, avec un meilleur salaire que celui qu’il perçoit à Barcelone. Les dirigeants du Barça veulent le retenir, mais ils vont devoir attendre septembre pour pouvoir le prolonger - pour des raisons liées au fair-play financier de la Liga - et ne pourront pas s’aligner sur la proposition parisienne.

Le média rajoute que le Paris Saint-Germain est désormais convaincu qu’il pourra gagner cette bataille face aux Catalans. Premièrement, parce que Ferran Torres aurait récemment affiché une volonté de changer d’air, ce qui n’était pas le cas jusqu’ici. Puis, le joueur et son entourage sont particulièrement séduits à l’idée d’évoluer sous les ordres de Luis Enrique, ancien sélectionneur espagnol, qui avait donné beaucoup de confiance à Torres à l’époque. Les deux hommes se connaissent aussi dans le cadre privé, puisqu’il avait eu une liaison avec la fille de l’entraîneur parisien. Autant dire que c’est plus que bien parti pour Paris !