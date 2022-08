JT Foot Mercato : le PSG refourgue enfin ses indésirables

La suite après cette publicité

Si Naples souhaitait inclure Keylor Navas dans un deal pour Fabian Ruiz, aujourd'hui un nouveau concurrent serait arrivé selon The Sun. Il s'agit de West Ham. D'ailleurs le club de Londres est tout proche de faire venir Thilo Kerher en plus. La Juventus est toujours partante pour faire venir Leandro Paredes et finalement c'est autour d'un prêt que les deux équipes pourraient se mettre d'accord. Il ne resterait plus qu'à déterminer si l'option d'achat de ce prêt sera obligatoire ou non. Le milieu de terrain espagnol Ander Herrera est lui aussi poussé vers la sortie par son club et un retour est évoqué vers l'Athletic. Éric Junior Dina Ebimbe est attendu à L'Eintracht Francfort d'ici la fin de semaine. Pour finir, Paris tente encore de se débarrasser de Mauro Icardi. Galatasaray semble très chaud, Manchester United est également partant et on apprend aujourd'hui que Fenerbahçe le suit aussi avec intérêt. Le PSG voudrait le prêter et penserait à ajouter une option d'achat entre 20 et 25 M€. D'ailleurs, ça avance aussi du côté des arrivées. Le club de la capitale est vraiment à fond sur Marcus Rashford, il serait même la priorité pour Luis Campos ! Le PSG préparerait une offre colossale pour faire craquer Manchester United avant la fin du mercato. Le club français garderait aussi un œil attentif sur le latéral du Celta de Vigo : Javi Galán.

Rassurez-vous, nous ne parlons pas de Kingsley Coman, mais de Tanguy Kouassi ! Le jeune français veut changer d'air pour retrouver du temps de jeu. On parlait à la base d'un départ en prêt. Les clubs de Nice et Rennes étaient sur le dossier, mais c'est finalement vers le Séville FC qu'il devrait partir définitivement. Le club espagnol est dans le besoin depuis le départ de sa charnière Jules Koundé-Diego Carlos. C'est en tout cas ce qu'affirme L'Équipe, qui parle d'un transfert évalué à 20 M€.

Manchester City a signé un latéral gauche. C'était dans l'air depuis quelque temps, maintenant c'est fait, Sergio Gomez est un joueur des Skyblues contre un chèque de 13 M€. Il est maintenant lié à son équipe pour les 4 prochaines saisons.

We are delighted to announce the signing of @sergiogm_10 on a four-year deal ✍️



Read more ⤵️