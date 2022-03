Bordeaux : Gérard Lopez ne croit pas à la relégation

Actuellement dernier du championnat de Ligue 1, Bordeaux se rapproche doucement, mais sûrement d'une relégation. Après la défaite face à Troyes à domicile, les Girondins sont plus que jamais en danger. Au micro de France Bleu, le président Gérard Lopez a expliqué ne pas croire à la relégation. Et si relégation il y a, le club connaîtrait des changements drastiques en interne...

«Déjà, je pense qu’on va rester en Ligue 1, je n’ai aucun doute. Je sais ce qu’on est en train de faire et si on n’est pas payé en fin de saison pour ça, c’est vraiment qu’on aura tout essayé. Je suis absolument convaincu que ce club sera en Ligue 1. Mais j’ai quand même une responsabilité vis-à-vis du club, et si je l’ai sauvé de la N3 cet été, ce n’est pas pour qu’on y retourne maintenant. À partir de là, je serai là. Par contre, ce club, s’il restait comme ça dans sa construction, il ne pourrait pas exister en Ligue 2. À partir de là, il y aura des ajustements à faire, qui seraient tristes pour un club comme Bordeaux. Bien sûr que ce serait fait avec la volonté de revenir en Ligue 1, il n’y a aucun doute là-dessus. Mais le niveau de coûts de ce club n’est pas du tout compatible avec la Ligue 2. Quand je parle de refontes profondes, il ne faut pas se voiler la face… Je n’arrête pas de le répéter, on n’est pas dans l’optique du tout de la Ligue 2. J’insiste. Avec les équipes de Thomas Jacquemier on réfléchit à ce que ça veut dire, mais c’est clair qu’il y aurait un effet négatif pour les employés du club. C’est un ordre de grandeur très important.»