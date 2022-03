Amical : les Bleuets écrasent totalement l'Irlande du Nord !

Après sa victoire 2-0 contre les Îles Féroé qui a renforcé sa première place dans les éliminatoires pour l'Euro 2023, l'équipe de France U21 défiait l'Irlande du Nord ce lundi dans le cadre d'un match amical. Une rencontre sous fond de guerre entre la Russie et l'Ukraine puisque ces deux pays devaient être les adversaires respectivement de l'Irlande du Nord et de la France. Voulant faire tourner son groupe, Sylvain Ripoll a organisé les Bleuets dans un 4-3-3 traditionnel avec Stefan Bajic comme dernier rempart. Devant lui, Malo Gusto, Pierre Kalulu, Castello Lukeba et Yasser Larouci ont pris place en défense tandis que Khéphren Thuram, Joris Chotard et Eduardo Camavinga se sont retrouvés dans l'entrejeu. Enfin, Georginio Rutter était épaulé par Nathan Ngoumou et Enzo Le Fée. De son côté, l'Irlande du Nord se montrait regroupée avec un 5-3-2 où le gardien Dylan Berry pouvait compter sur Aaron Donnelly, Kofi Balmer, Shea Charles, Jack Scott et Finn Cousin-Dawson en défense. Ethan Galbraith, Oisin Smyth et Alfie McCalmont constituaient le milieu de terrain derrière Chris McKee et John McGovern.

Le match démarrait assez fort pour un amical et très vite l'équipe de Sylvain Ripoll imposait son tempo. En forme actuellement avec Nice, Khéphren Thuram était le premier à se mettre en évidence, mais sa première tentative s'envolait au-dessus du cadre (4e). Sa deuxième frappe qui suivait était captée en deux temps par Dylan Berry, qui faisait preuve de fébrilité (10e). Bien dans la rencontre, la France obtenait une double possibilité grâce à Enzo Le Fée puis Georginio Rutter, mais les visiteurs tenaient encore (13e). Puis sans complexe, Castello Lukeba enroulait une jolie frappe (14e). Finalement, la France passait tout proche de se faire surprendre. À la suite d'un corner adverse, Jack Scott obligeait Stefan Bajic à la parade avant que Chris McKee, qui avait bien suivi, n'oblige Joris Chotard à l'intervention sur sa ligne (18e).

Les Bleuets ont déroulé en seconde période

Passés proches de la correctionnelle, les Bleuets répondaient immédiatement sur un centre de Yasser Larouci sur la gauche qui se transformait finalement en but en se logeant sur la droite des cages de Dylan Berry (1-0, 21e). En position de force, la France insistait et Nathan Ngoumou obtenait une nouvelle grosse occasion (24e). Ce dernier faisait de plus en plus de différence dans son couloir droit et cela provoquait notamment une tête dangereuse de Georginio Rutter (37e). En tête à la pause, la France laissait une belle impression sans se mettre à l'abri pour autant. Au retour des vestiaires, les Tricolores poussaient toujours, à l'image de cette frappe de Nathan Ngoumou (51e), mais c'est l'apport des entrants qui a fait la différence.

Alors que Dale Taylor avait mis le danger sur le but de Stefan Bajic (60e), Sofiane Diop doublait la mise peu après, à la suite d'une belle combinaison avec Enzo Le Fée (2-0, 65e). En démonstration, la France déroulait ensuite avec le but d'Amine Gouiri (3-0, 66e). Également entré en jeu dans cette fin de match, Maxence Caqueret a marqué d'une belle frappe du gauche (4-0, 72e) tandis qu'Arnaud Kalimuendo s'est joint à la fête d'un joli enchaînement acrobatique (5-0, 76e). Nathan Ngoumou par deux fois (79e et 80e) aurait pu marquer, mais on s'arrête sur un score de 5-0 pour les Bleuets. Belle démonstration de force pour la bande de Sylvain Ripoll, qui enchaîne les succès.

Revivez le film de la rencontre sur notre live commenté