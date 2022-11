Clermont : premier contrat pro pour Mohamed Amine Bouchenna

Le Clermont Foot 63 a officialisé ce vendredi soir la signature du premier contrat professionnel de son attaquant Mohamed Amine Bouchenna, évoluant en réserve cette saison (2 matches). L'international tricolore U17 (3 sélections, 1 but) devient, à 16 ans et 156 jours, le plus jeune joueur à signer pro dans l'histoire du club auvergnat.

« C’est une belle étape pour moi dans mon projet personnel. C’est un rêve qui se réalise et un plaisir de continuer l’aventure dans mon club formateur. J’espère avoir mes premières minutes de jeu et écrire mon histoire au sein du Clermont Foot 63, pour rendre la confiance qui m’a été donnée. Je suis très content d’avoir signé mon premier contrat professionnel à 16 ans », a déclaré le principal intéressé dans le communiqué du CF63.