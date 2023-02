FFF : Noël Le Graët regrette ses propos sur Zinédine Zidane

La suite après cette publicité

Après un comité exécutif marqué par sa démission, Noël Le Graët a décidé de sortir du silence et a accordé deux interviews pour revenir sur cette abdication. Le président démissionnaire de la FFF est notamment revenu sur les propos qu’ils avaient tenus à l’égard de Zinédine Zidane, une des légendes vivantes de l’équipe de France, avec nos confrères de L’Equipe. «Mes déclarations étaient très maladroites» a confié dans un premier temps le dirigeant français.

Noël Le Graët a ensuite détaillé le contexte de ces propos afin de se justifier. «Je venais de rentrer de Paris et c’était le troisième journaliste qui me posait la question sur Zidane, j’avais été aimable avec les deux premiers et avec le troisième, je ne sais même pas qui c’était (Marion Bartoli), j’étais au téléphone, j’ai craqué. C’est malin, je me mettrais des claques. Je n’aurais jamais dû dire cela. Mais je me suis tout de suite excusé» a conclu le président démissionnaire de la FFF. Ca a au moins le mérite d’être clair.

