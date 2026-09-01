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Le Deportivo La Corogne insiste pour José Maria Giménez

Par Aurélien Macedo
José Maria Giménez @Maxppp

En fin de parcours du côté de l’Atlético de Madrid, José Maria Giménez (31 ans) cherche un nouveau souffle dans sa carrière. Le défenseur central uruguayen qui a régulièrement eu des problèmes physiques fait l’objet d’un intérêt du Deportivo La Corogne.

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Le promu serait en train de pousser fort pour signer le joueur dans cette dernière journée de mercato selon Matteo Moretto. Le joueur aurait d’ailleurs donné sa priorité au club galicien qui s’affaire à boucler le dossier.

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