Real Madrid : Xabi Alonso compte sur Endrick

Toujours largué dans la hiérarchie des attaquants du Real Madrid, Endrick (18 ans) est toujours tout proche d’un départ cet hiver vers l’Olympique Lyonnais. L’attaquant brésilien devrait rapidement rejoindre les Gones à partir du mercato hivernal, mais Xabi Alonso compte pourtant sur lui. Du moins, pour la rencontre de Coupe du Roi contre le Club de Fútbol Talavera mercredi, club qui évolue en troisième division espagnole.

La suite après cette publicité

« Si Endrick jouera demain ? Vous savez que je n’aime pas trop donner d’indices à l’adversaire. Il sera dans l’équipe, bien sûr. On ne pense pas à la reprise, car il nous reste Talavera et Séville à jouer avant la trêve hivernale et on compte sur tout le monde. Bobby a assurément sa chance », a assuré le coach madrilène. De quoi donner un peu de temps de jeu à la pépite brésilienne avant son départ très probable vers Lyon.