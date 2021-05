OM : Jordan Amavi évoque sa prolongation

La suite après cette publicité

La nouvelle est tombée ce vendredi dans la matinée, Jordan Amavi a prolongé son bail avec l'OM jusqu'en 2025. Une belle marque de confiance pour le défenseur blessé depuis plus de quatre mois. Désormais débarrassé de ses pépins physiques, le latéral gauche olympien pourrait bien avoir un rôle important à jouer dans le système façonné par Jorge Sampaoli. Présent en conférence de presse, l'intéressé est revenu sur cette prolongation de contrat.

« Je suis très heureux de prolonger mon contrat. Pendant mon absence j'ai toujours discuté avec mon entraîneur et mon président. Cela me fait très plaisir. Je reste parce que je me sens très bien. On a un très bon effectif. C'est l'OM, ce n'est pas n'importe quel club. Il y a ma famille. Je suis très heureux aussi de porter ce maillot. J'ai envie de grandir avec l'OM. Pourquoi pas s'inscrire dans la durée, » a ainsi commenté Amavi. L'ancien Niçois aura sûrement à cœur de rendre la confiance que lui ont témoigné ses dirigeants...