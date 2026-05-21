Menu Rechercher
Commenter 2
Ligue 1

Lens : l’annonce de Robin Risser sur son avenir

Par Jordan Pardon
1 min.
Robin Risser sous les couleurs du RC Lens @Maxppp

Arrivé à Lens l’été dernier en provenance de Strasbourg, Robin Risser a bien l’intention de remporter son premier trophée dès ce week-end avec cette finale de Coupe de France face à Nice. Et après ? Il y aura la Coupe du Monde, et a priori un retour en club puisque le portier lensois se voit s’installer dans l’Artois.

La suite après cette publicité

«Si je serais toujours le gardien de Lens à la rentrée ? Dans ma tête, c’est ce que je veux. Je l’espère. Il y aura des discussions avec le club, mais on est tous alignés sur cette volonté de continuer l’aventure ensemble. C’est le bon endroit pour confirmer», a-t-il confié dans un entretien accordé au journal L’Équipe.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (2)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Lens
France
Robin Risser

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Lens Logo Lens
France Flag France
Robin Risser Robin Risser
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier