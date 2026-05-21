Lens : l’annonce de Robin Risser sur son avenir

Arrivé à Lens l’été dernier en provenance de Strasbourg, Robin Risser a bien l’intention de remporter son premier trophée dès ce week-end avec cette finale de Coupe de France face à Nice. Et après ? Il y aura la Coupe du Monde, et a priori un retour en club puisque le portier lensois se voit s’installer dans l’Artois.

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«Si je serais toujours le gardien de Lens à la rentrée ? Dans ma tête, c’est ce que je veux. Je l’espère. Il y aura des discussions avec le club, mais on est tous alignés sur cette volonté de continuer l’aventure ensemble. C’est le bon endroit pour confirmer», a-t-il confié dans un entretien accordé au journal L’Équipe.