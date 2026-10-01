Portugal : la décision de Cristiano Ronaldo est définitive

Cristiano Ronaldo (41 ans) a fait un choix. Celui de quitter le rassemblement du Portugal après de profonds désaccords avec le sélectionneur national, Jorge Jesus. Si ce dernier aurait tenté de le retenir, CR7 n’a rien voulu entendre et s’est envolé pour Madrid à bord de son jet privé. Si Edu Aguirre, journaliste et ami du joueur, a révélé que le footballeur s’est senti trahi par son coach, d’autres estiment qu’il a simplement été vexé d’être sur le banc.

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Quoi qu’il en soit, l’attaquant, qui devrait prendre la parole prochainement pour expliquer sa décision, va prendre sa retraite internationale. La nouvelle n’a pas été confirmée, mais la presse portugaise l’assure depuis hier soir. Ce matin, O Jogo précise que CR7 ne fera pas machine arrière. Sa décision de ne plus représenter le Portugal est irrévocable. Le match contre le Pays de Galles était le dernier du capitaine sous le maillot de la sélection.