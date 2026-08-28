Stade Rennais : Lilian Brassier tout proche de l’Eintracht Francfort

Remplaçant dans l’esprit de Franck Haise au Stade Rennais, Lilian Brassier n’avait pas vraiment envie de quitter son club formateur (sous contrat jusqu’en 2029), qu’il a retrouvé il y a seulement 18 mois en provenance de Brest, après un prêt non concluant du côté de l’OM.

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Le défenseur central a finalement accepté l’idée de partir, à quelques jours de la fermeture du mercato. Selon nos informations, il s’apprête à rejoindre l’Eintracht Francfort pour 8,5 M€, plus bonus. Le joueur de 26 ans est attendu dans le week-end en Allemagne pour sa visite médicale.