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Stade Rennais : Lilian Brassier tout proche de l’Eintracht Francfort

Par Santi Aouna
Lilian Brassier @Maxppp

Remplaçant dans l’esprit de Franck Haise au Stade Rennais, Lilian Brassier n’avait pas vraiment envie de quitter son club formateur (sous contrat jusqu’en 2029), qu’il a retrouvé il y a seulement 18 mois en provenance de Brest, après un prêt non concluant du côté de l’OM.

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Le défenseur central a finalement accepté l’idée de partir, à quelques jours de la fermeture du mercato. Selon nos informations, il s’apprête à rejoindre l’Eintracht Francfort pour 8,5 M€, plus bonus. Le joueur de 26 ans est attendu dans le week-end en Allemagne pour sa visite médicale.

Pub. le - MAJ le
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