Real Madrid : Kylian Mbappé se fait dézinguer après la défaite lors du Clasico !

Décidément, rien ne va plus au Real Madrid. Après une semaine marquée par des tensions entre les joueurs et la prétendue bagarre entre Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde, la Maison Blanche disputait ce dimanche l’un de ses matches les plus importants de la saison. Résultat, le Real Madrid s’est incliné hier soir au Camp Nou lors d’un Clásico cauchemardesque. Battus à plates coutures par le FC Barcelone, qui est allé chercher un deuxième titre de suite en Liga et compte désormais 14 points d’avance sur le Real au classement, les Merengues ont vécu une soirée difficile, sans l’un de leurs joueurs les plus attendus.

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Kylian Mbappé, qui devait initialement figurer dans le groupe, a finalement déclaré forfait après une rechute à l’entraînement. Une absence qui aurait pu passer relativement inaperçue si le Français n’avait pas décidé de s’inviter dans le débat d’une manière pour le moins surprenante. De plus en plus critiqué dans les médias et sur les réseaux sociaux où une pétition a même été lancée pour le voir quitter le Real Madrid, Mbappé a quand même fait parler de lui ce dimanche malgré son absence dans la déroute à Barcelone. Resté à Madrid pendant que ses coéquipiers disputaient l’un des matchs les plus importants de la saison en Catalogne, l’attaquant tricolore a en effet publié une story Instagram arborant le message « Hala Madrid » avec, en toile de fond, le score de 2-0 en faveur du Barça affiché à la 35e minute.

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« Il est temps de le sanctionner… Cette star se moque de tout », Mbappé prend cher en Espagne !

Une publication qui a immédiatement mis le feu aux poudres dans les médias espagnols. Javier Herráez et Dani Garrido ont été parmi les premiers à réagir, sans ménagement : «ce n’est sans doute pas la chose la plus intelligente au monde de s’exprimer alors que l’équipe est déjà menée 2-0. Il aurait peut-être dû parler plus tôt.» La charge la plus virulente est venue d’Antonio Romero, qui a remis en cause le comportement général de Mbappé sur ces dernières semaines : «au lieu d’aller dîner hier soir à Madrid, un vrai leader serait allé à Barcelone auprès de ses coéquipiers. Le comportement de Kylian Mbappé ces 15 derniers jours en tant que joueur du Real Madrid est intolérable ; il est temps de le sanctionner.»

Des mots forts, qui traduisent une exaspération de plus en plus incontrôlable d’une partie de la presse madrilène à l’égard du numéro 10. Tomás Roncero, le journaliste d’AS fidèle à son franc-parler, a conclu en dressant un réquisitoire sévère contre l’ancien Parisien : «cette star se moque de tout. Je suis certain qu’il n’a pas publié cette photo sur Instagram par loyauté envers le Real Madrid. J’attends qu’il tienne une conférence de presse et présente ses excuses aux supporters madrilènes, car poster cette photo avec le score de 2-0 est une véritable insulte ; il aurait dû la poster avant le match, car on dirait qu’il se moque ouvertement d’eux.» Roncero en a également profité pour glisser une pique assez délirante sur le cadre de vie du joueur : «il a le manoir de Bale ; cette maison doit être maudite. Il est toujours dehors, il n’y met jamais les pieds. Je suis désespéré, je ne comprends pas ce qui lui passe par la tête.» Une saison décidément bien compliquée pour Kylian Mbappé, qui accumule les polémiques autant que les pépins physiques.