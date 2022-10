OL : la vente du club toujours plus proche

L'OL devrait bientôt passer sous pavillon américain. Dans un communiqué publié par OL Groupe ce mercredi, on apprend qu'« à la demande d’OL Groupe, Euronext suspendra la cotation des actions et des Osranes (obligations remboursables en actions nouvelles ou existantes) émises par la société et cotées sur Euronext Paris à compter de l’ouverture du marché aujourd’hui et dans l’attente de la publication d’un communiqué de presse relatif à l’opération avec Eagle Football. »

La suite après cette publicité

Un processus des plus normaux dans une telle opération financière afin que de possibles éléments extérieurs ne viennent pas perturber la phase finale de cette dernière. Ce n'est donc désormais plus qu'une question de temps avant que la vente ne soit officialisée.