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Ligue 1

Monaco : le banger fou de Lamine Camara face à Toulouse

Par Chemssdine Belgacem
1 min.
camara @Maxppp
Toulouse 1-2 Monaco

Après deux contre-performances en Ligue 1 face au Paris FC et Auxerre, l’AS Monaco se doit de réagir ce samedi soir sur la pelouse de Toulouse. Pour entretenir ses espoirs de Ligue des Champions, le club de la Principauté devait gagner à Toulouse. Et c’est bien parti en Haute-Garonne.

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Rapidement, Monaco a ouvert le score grâce à une tête de Jordan Teze. Dans la foulée, Lamine Camara a doublé la mise. Et de quelle manière ! Pouvant attaquer l’espace face à lui, le milieu sénégalais a avancé avant d’armer une frappe remarquable qui est venue se loger en pleine lucarne. Impressionnant.

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