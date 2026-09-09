FC Barcelone : Gabriel Jesus obsédé par la Ligue des Champions

Gabriel Jesus est arrivé au FC Barcelone avec un objectif très clair : enfin remporter la Ligue des champions rapporte Sport. Finaliste malheureux à deux reprises, avec Manchester City en 2021 puis Arsenal la saison dernière, l’attaquant brésilien espère que sa troisième tentative sera la bonne. « Gagner la Ligue des champions est dans ma tête depuis que j’ai appris qu’il était possible de venir au Barça. C’est un rêve », avait-il reconnu dès sa présentation. À 29 ans, Jesus possède déjà une solide expérience dans la compétition avec 26 buts en 57 rencontres et s’apprête à disputer sa dixième campagne européenne. Encore en concurrence avec Raphinha pour s’installer à la pointe de l’attaque, il retrouvera ce mercredi le Feyenoord, une équipe contre laquelle il avait inscrit son tout premier but en Ligue des champions, en 2017 avec Manchester City.

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Le Brésilien ne sera pas le seul renfort estival du Barça à découvrir la C1 sous ses nouvelles couleurs. Anthony Gordon arrive avec 10 buts inscrits lors de la précédente édition avec Newcastle, dont cinq sur penalty, tandis que Karim Adeyemi totalise 16 réalisations en 48 rencontres dans la compétition avec le Borussia Dortmund. Rodri affiche des statistiques plus modestes avec trois buts, mais l’un d’eux reste forcément particulier : son but face à l’Inter Milan en finale de l’édition 2023 avait offert le trophée à Manchester City. Pour Gabriel Jesus, cette nouvelle aventure européenne avec Barcelone représente surtout une nouvelle occasion d’effacer l’un des principaux regrets de sa carrière.