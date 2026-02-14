Le geste élégant de Pep Guardiola à la sélection palestinienne

Pep Guardiola (55 ans) continue de mettre en lumière ce qui se passe dans le monde entier, notamment les conflits internationaux. À présent, c’est un joli geste de la part du technicien de Manchester City (2e) qui a vu le jour. Le coach de Premier League a signé tous les maillots de l’équipe nationale palestinienne pour amputés nommé "Al Irada", à Gaza. La formation l’avait d’ailleurs honorée pour son soutien à la cause palestinienne, qui l’avait touché en conférence de presse il y quelques jours.

Désireux de mettre les projecteurs sur ces combats qui persistent, Guardiola a toujours montré son engagement, sur et en dehors des terrains. Hormis cette cause, il avait aussi critiqué le gouvernement de Donald Trump après les meurtres de Renee Good et Alex Pretti par des agents de l’ICE à Minneapolis, puis la guerre en Ukraine et au Soudan.