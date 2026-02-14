Menu Rechercher
Le geste élégant de Pep Guardiola à la sélection palestinienne

Pep Guardiola sur le banc @Maxppp

Pep Guardiola (55 ans) continue de mettre en lumière ce qui se passe dans le monde entier, notamment les conflits internationaux. À présent, c’est un joli geste de la part du technicien de Manchester City (2e) qui a vu le jour. Le coach de Premier League a signé tous les maillots de l’équipe nationale palestinienne pour amputés nommé "Al Irada", à Gaza. La formation l’avait d’ailleurs honorée pour son soutien à la cause palestinienne, qui l’avait touché en conférence de presse il y quelques jours.

Leyla Hamed
Pep Guardiola @PepTeam has signed all these Palestine national team jerseys for the Al Irada amputee football team in Gaza, who recently honoured him for his support of the Palestinian cause.

Football with purpose.
Désireux de mettre les projecteurs sur ces combats qui persistent, Guardiola a toujours montré son engagement, sur et en dehors des terrains. Hormis cette cause, il avait aussi critiqué le gouvernement de Donald Trump après les meurtres de Renee Good et Alex Pretti par des agents de l’ICE à Minneapolis, puis la guerre en Ukraine et au Soudan.

