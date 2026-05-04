Trophées UNFP : la réaction franche d’Estéban Lepaul sur son absence

Malgré sa saison remarquable sous les couleurs du Stade Rennais, Estéban Lepaul a été l’une des grandes absences remarquées lors des nominations aux trophées UNFP. Une décision qui a rapidement suscité de nombreuses réactions dans le monde du football français. Meilleur buteur de Ligue 1 avec 18 réalisations, l’attaquant breton voit notamment son absence faire débat, certains observateurs estimant qu’il méritait largement d’être récompensé au vu de ses performances constantes tout au long de la saison.

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Interrogé après la défaite de Rennes face à l’Olympique Lyonnais (4-2), Lepaul a réagi avec franchise au micro de Ligue 1+ lorsqu’on lui a demandé s’il comprenait cette non-nomination : « Si je comprends mon absence ? Non, mais ça ne m’affecte pas ». Une réponse très claire, sans détour, qui traduit à la fois une forme de déception assumée, mais aussi une volonté de rester concentré sur ses objectifs sportifs avec Rennes.