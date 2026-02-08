HAC : Issa Soumaré régale avec un bijou face à Strasbourg

Issa Soumaré continue de faire briller les Ciel et Marine durant cette saison 2025-26. Lors de cette 21e journée de Ligue 1, l’attaquant sénégalais de 25 ans a réussi à remettre le Havre devant après la pause face à Strasbourg (2-1). Dans un stade Océane bouillonnant, le joueur de seulement 25 ans a donné la victoire aux siens grâce à une frappe allongée, dos au but, devant un portier alsacien totalement abattu (54e).

Désormais 13e au classement, les hommes de Didier Digard assurent l’essentiel à domicile avec ces trois points empochés. Pour rappel, l’attaquant inscrit son quatrième but de la saison et poursuit sa belle forme du moment, en pleine confiance en championnat.