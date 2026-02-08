Menu Rechercher
Commenter 3
Ligue 1

HAC : Issa Soumaré régale avec un bijou face à Strasbourg

Par Tom Courel
1 min.
supporters Le HAvre @Maxppp
Le Havre 2-1 Strasbourg

Issa Soumaré continue de faire briller les Ciel et Marine durant cette saison 2025-26. Lors de cette 21e journée de Ligue 1, l’attaquant sénégalais de 25 ans a réussi à remettre le Havre devant après la pause face à Strasbourg (2-1). Dans un stade Océane bouillonnant, le joueur de seulement 25 ans a donné la victoire aux siens grâce à une frappe allongée, dos au but, devant un portier alsacien totalement abattu (54e).

La suite après cette publicité
L1+
Quel but d'𝑰𝒔𝒔𝒂 𝑺𝒐𝒖𝒎𝒂𝒓𝒆́ 🇸🇳

Le @HAC_Foot n'en finit plus de surprendre grâce notamment à son crack 💎

#HACRCSA
Voir sur X

Désormais 13e au classement, les hommes de Didier Digard assurent l’essentiel à domicile avec ces trois points empochés. Pour rappel, l’attaquant inscrit son quatrième but de la saison et poursuit sa belle forme du moment, en pleine confiance en championnat.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (3)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Le Havre
Strasbourg
Issa Soumaré

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Le Havre Logo Le Havre
Strasbourg Logo Strasbourg
Issa Soumaré Issa Soumaré
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier