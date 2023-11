Septième bilan de la saison pour le classement des top buteurs européens. On retrouve les buteurs ayant fait trembler les filets en Allemagne, Angleterre, Autriche, Belgique, Écosse, Espagne, France, Grèce, Italie, Pays-Bas, Portugal, Russie, Suisse, Turquie et Ukraine. Pour la première fois de la saison, Harry Kane arrive en tête et reste sur une prestation XXL face au Borussia Dortmund où il a inscrit un triplé (4-0). Un Klassiker réussi pour le buteur anglais qui compte désormais 15 buts en 10 matches.

La suite après cette publicité

Juste derrière, on retrouve un autre joueur de Bundesliga avec Serhou Guirassy. Le Guinéen dispose d’un meilleur ratio avec 14 buts en 8 matches. Néanmoins, il est blessé actuellement tandis que son équipe a perdu 2-0 contre Hoffenheim. Le podium est complété par Vangelis Pavlidis. Le buteur grec affiche 13 buts en 10 matches et sort sur un match nul contre l’Excelsior (1-1).

À lire

Bayern Munich : le train de vie absurde d’Harry Kane

Lautaro Martinez maintient le rythme

Juste derrière, on retrouve Santiago Gimenez qui reste bloqué à 13 buts en 11 matches. Le buteur mexicain du Feyenoord n’a pas trouvé la faille lors de la victoire 2-1 de son équipe contre Waalwijk et il a même raté un penalty. Cinquième, Lautaro Martinez suit avec 12 buts en 11 matches. L’Argentin a marqué lors de la victoire 2-1 de l’Inter Milan contre l’Atalanta. Erling Haaland suit à la sixième place et comptabilise 11 buts en 11 matches. Le Norvégien est sorti après 45 minutes contre Bournemouth (6-1).

La suite après cette publicité

Septième, Matteo Cassierra a marqué avec le Zenit contre le Baltika Kaliningrad (2-0) et porte son compteur à 11 réalisations en 10 rencontres. Muet avec le Paris Saint-Germain contre Montpellier (3-0), Kylian Mbappé suit un peu plus loin avec 10 buts en 10 matches. La suite du top 10 est complétée par deux joueurs de la Super Lig avec Edin Dzeko et Mauro Icardi. Le premier n’a pas marqué et perdu contre Trabzonspor (3-2) tandis que le second a gagné sans marquer contre Kasimpasa (2-1).

Jude Bellingham (Real Madrid), Kevin Denkey (Cercle Bruges) et Simon Banza (Braga) échouent aux portes du top 10 malgré leurs 10 réalisations. Luuk de Jong (PSV Eindhoven) est un peu plus tard avec 9 réalisations. Mame Baba Thiam (Kayserispor), Mohamed Salah (Liverpool), Mohamed Amoura (Union Saint-Gilloise), Leroy Sané (Bayern Munich), Loïs Openda (RB Leipzig), Jonas Wind (Wolfsbourg), Kasper Dolberg (Anderlecht), Andreas Gruber (Austria Vienne), Karim Konaté (RB Salzbourg), Aboubakary Koita (Saint-Trond), Heung-min Son (Tottenham) et Maximilian Entrup (Hartberg) suivent plus loin avec 8 buts.

La suite après cette publicité

Le classement des tops buteurs européens