Liverpool : Mohamed Salah a dit non au Real Madrid

Recruté par Liverpool à l'été 2017 en échange d'un chèque de 42 M€ offert à l'AS Roma, Mohamed Salah (27 ans) est devenu l'un des leaders de Jürgen Klopp depuis son arrivée sur les bords de la Mersey, où il a inscrit 91 buts et délivré 37 offrandes à ses partenaires en 144 apparitions toutes compétitions confondues. Auteur d'une très grosse première saison (44 buts) avec les Reds, qui avaient atteint la finale de la Ligue des Champions (perdue face au Real Madrid, 1-3), l'international égyptien aurait pourtant pu rejoindre les Merengues seulement un an après son arrivée, comme l'a confié Hany Ramzy, ancien entraîneur adjoint d'Hector Cuper à la tête de la sélection des Pharaons.

«Lorsque je travaillais avec Hector Cuper, nous avons eu un camp d'entraînement en Suisse en mars 2018. Je parlais à Salah et il m'a dit que le Real Madrid lui avait envoyé une offre. La proposition était vraiment bonne, mais Salah en a discuté avec Cuper et moi puis a décidé de rester à Liverpool parce qu'il s'y sentait à l'aise», a ainsi confié l'ancien adjoint de l'ex-sélectionneur de l'Egypte lors de son passage sur On Time Sports, une chaîne de télévision égyptienne, samedi. Le choix de Mohamed Salah s'est en tout cas avéré payant à moyen terme. Liverpool a soulevé la Ligue des Champions en juin 2019, un an après sa défaite face au Real, alors que les Reds sont en passe d'être sacrés champions d'Angleterre, 30 ans après leur dernière couronne nationale.