PSG : Marco Verratti, trop cher pour les clubs européens

Le week-end dernier, le Paris Saint-Germain effectuait sa rentrée en Ligue 1, face à Lorient (0-0). Au terme d’une rencontre assez terne et peu emballante, les Parisiens ont manqué de créativité dans l’entrejeu. La faute sans doute à l’absence de Neymar, Kylian Mbappé, mais aussi Marco Verratti. L’Italien, annoncé sur le départ ces derniers jours, n’a pas encore trouvé preneur. Pire, ou mieux selon certains, le milieu de terrain pourrait être contraint de rester dans la capitale, si la situation devait en rester là.

RMC Sport explique que le salaire XXL de Marco Verratti bloque sûrement de nombreux clubs européens. Paris, qui a récemment vu Al-Hilal pointer le bout de son nez en proposant 45 M€ sur la table pour le "Petit Hibou", en réclame plus de 50. Pour enrôler l’Italien, les clubs sont donc forcés de mettre une énorme indemnité de transfert, en plus d’un salaire monstrueux. Le joueur, lui, espère pourtant rester en Europe. La situation est délicate, et si elle n’avance pas, Verratti pourrait bien rester au PSG cette saison, et ce même s’il ne semble pas dans les plans de Luis Enrique…