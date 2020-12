Monaco : le coup de pression de Niko Kovac

Tout va très vite en Ligue 1. Candidat au podium au soir de la 12e journée, suite à quatre succès probants contre Bordeaux (4-0), Nice (2-1), le Paris SG (3-2) et Nîmes (3-0), l'AS Monaco a depuis dégringolé. Le club de la Principauté vient en effet d'enchaîner trois revers, le dernier en date, ce mercredi, à domicile, face au promu le RC Lens (0-3, 15e journée). Résultat, les Rouge-et-Blanc pointent ce jeudi à la 8e place au classement, à 7 points du troisième, l'Olympique Lyonnais.

La manière, avec trois buts encaissés en première période et un rouge pour Axel Disasi tôt dans la partie, laisse elle aussi à désirer, même si les Sang-et-Or ont affiché un visage séduisant, comme souvent depuis le début de l'exercice et leur retour dans l'élite. Pour Niko Kovac, le constat est amer. «L’AS Monaco est une bonne équipe, mais pas encore une top équipe», a-t-il d'emblée lancé en conférence de presse, envoyant un message clair et fort à ses troupes, qui se déplacent dimanche à Dijon (16e journée).

Coup de pression aux joueurs

«On doit montrer un autre visage. Ce n’est pas un problème de jeunesse. Tout le monde a vu les buts, on a commis trop d’erreurs, notamment sur le carton rouge (d'Axel Disasi)», a-t-il prévenu, piquant au passage ses joueurs. «Lens est une belle équipe. Les joueurs le savaient, Lens avait gagné beaucoup de matchs à l’extérieur. C’est une équipe bien organisée, bien structurée. En Ligue 1, il n’y a pas que le PSG. Si on n’est pas concentré dès la première minute, ça ne peut pas aller», a-t-il lâché.

Ses joueurs sont prévenus, ils vont devoir mettre les bouchées doubles pour redresser la situation d'ici la fin de l'année et répondre aux attentes de la direction princière et du coach croate qui espèrent retrouver l'Europe en fin de saison. «Pour y arriver, il faudra encore beaucoup de travail. La Ligue 1 est très difficile, regardez les résultats de Lyon et Marseille», a-t-il conclu. Le message est passé. À ses hommes de réagir.