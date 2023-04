Affaire Dani Alves : nouvelles révélations accablantes contre le Brésilien

La suite après cette publicité

Les aventures de Dani Alves continuent. Ces dernières heures, Nacho Abad, un journaliste de l’émission espagnole En Boca de todos, a eu accès à 25 ou 26 heures d’enregistrements, que le magistrat a d’ailleurs également en sa possession, dans lesquelles on peut notamment voir le moment exact où le footballeur brésilien de 39 ans touche les fesses de la victime présumée pour la première fois dans la boîte de nuit de Barcelone, où les faits se sont déroulés. « Je vous dis qu’il touche son cul et son consentement est dans sa tête… », indique notamment le journaliste sur les antennes de Cuatro, avant de nuancer.

« Si elle n’était pas consentante, ma réaction aurait été de le repousser et de lui dire 'ne touche pas à mon cul’, et je ne vois pas ça. Il lui touche le cul et elle le saisit par la taille. Volontairement, il se dirige vers les toilettes quelques secondes plus tard. Personne ne sait ce qui s’est passé là-dedans. » Nacho Abad explique ensuite voir, sur les images de vidéosurveillance, la plaignante sortir des toilettes en pleurs. Malgré ces nouvelles révélations, le mystère reste entier. Accusé de viol, Dani Alves est en détention provisoire depuis le 20 janvier dernier.

À lire

Bayern Munich : Dayot Upamecano s’est blessé à l’entraînement