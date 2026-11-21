Le Paris Saint-Germain espérait retrouver la compétition de la meilleure des manières après la trêve internationale. Mais cette rencontre face à l’OGC Nice a rapidement pris une autre tournure pour les hommes de Luis Enrique. D’abord menés dès la 8e minute de jeu, les Rouge et Bleus ont ensuite renversé la rencontre en quelques secondes, d’abord par Senny Mayulu sur penalty (31e), puis grâce à Désiré Doué (32e). Mais que quelques minutes plus tard, l’ex-Rennais a été contraint de quitter ses partenaires avant la pause, après s’être blessé au genou droit.

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Sur une action anodine, alors qu’il tentait de protéger son ballon, le joueur de 21 ans a vu son genou céder. Incapable de poursuivre la rencontre, il a immédiatement alerté le staff médical parisien avant de céder sa place à Ferran Torres (44e). Les images de sa sortie, marquée par son cri et ses larmes, ont rapidement suscité une grosse inquiétude sur le banc du champion de France. Le club de la capitale attend désormais les examens médicaux pour connaître la nature exacte de cette blessure et déterminer la durée de son éventuelle indisponibilité.

Paris retient son souffle

Selon les premiers échos en provenance du club de la capitale, une rupture des ligaments croisés est suspectée pour Désiré Doué, rapporte RMC Sport. Une IRM est prévue ce dimanche afin de déterminer avec davantage de précision la nature de sa blessure. À la mi-temps, Achraf Hakimi a également tenu à apporter son soutien à son coéquipier.

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Après la blessure de Désiré Doué face à Nice, le PSG doit-il revoir ses ambitions pour la suite de la saison ? Oui, son absence pourrait peser très lourd. Non, l’effectif parisien a les ressources pour compenser. Partage ta réponse Génération de l'image en cours

« On pense à Désiré. On va essayer de lui dédier la victoire et de terminer le match avec les trois points », a confié le latéral marocain à Ligue 1+, passeur décisif sur le but du Golden Boy 2025. En attendant d’avoir plus d’informations exactes sur la durée d’indisponibilité de Doué, le Paris Saint-Germain retient son souffle. Quelques semaines après avoir perdu Khvicha Kvaratskhelia pour le reste de la saison, les doubles champions d’Europe en titre pourraient perdre un autre homme fort de leur attaque.