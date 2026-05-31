Estéban Lepaul élu joueur du mois de mai de Ligue 1

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 21 réalisations, Estéban Lepaul n’a pourtant pas eu sa place dans le XI de l’année. Mais l’attaquant rennais pourra se consoler avec une dernière distinction individuelle : le titre de meilleur joueur des mois d’avril et mai.

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À la conclusion de toutes les actions rennaises… et de la saison des Trophées UNFP du Joueur du Mois 🏆



Estéban Lepaul remporte la dernière distinction de l’exercice 2025/2026 !



Félicitations Esteban 🙌 pic.twitter.com/dw9UKkVhNK — UNFP (@UNFP) May 31, 2026

Avec sept buts marqués sur la période, Lepaul a récolté 52% des suffrages, devançant ainsi le Strasbourgeois Valentin Barco, qui devrait rejoindre Chelsea la saison prochaine, et le Lillois Matias Fernandez-Pardo, convoqué pour le Mondial avec la Belgique après une belle fin de saison.