Menu Rechercher
Commenter 9
Officiel Ligue 1

Estéban Lepaul élu joueur du mois de mai de Ligue 1

Par Jordan Pardon
1 min.
Esteban Lepaul en action avec Rennes. @Maxppp

Meilleur buteur de Ligue 1 cette saison avec 21 réalisations, Estéban Lepaul n’a pourtant pas eu sa place dans le XI de l’année. Mais l’attaquant rennais pourra se consoler avec une dernière distinction individuelle : le titre de meilleur joueur des mois d’avril et mai.

La suite après cette publicité

Avec sept buts marqués sur la période, Lepaul a récolté 52% des suffrages, devançant ainsi le Strasbourgeois Valentin Barco, qui devrait rejoindre Chelsea la saison prochaine, et le Lillois Matias Fernandez-Pardo, convoqué pour le Mondial avec la Belgique après une belle fin de saison.

Pub. le - MAJ le
Voir tous les commentaires (9)
La suite après cette publicité

En savoir plus sur

Ligue 1
Rennes
Esteban Lepaul

En savoir plus sur

Ligue 1 Ligue 1 McDonald's
Rennes Logo Stade Rennais FC
Esteban Lepaul Esteban Lepaul
La suite après cette publicité

Articles recommandés

Voir tous

Nos dernières vidéos

Les plus lus

Explorer

Partager
Top commentaires
Comparer les stats du match
Partager
Copié dans le presse-papier