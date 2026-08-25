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FIFA : le communiqué cinglant d’Emmanuel Petit et Mikaël Silvestre contre Gianni Infantino

Par Allan Brevi
4 min.
Emmanuel Petit, champion du monde en 1998 avec la France. @Maxppp

La contestation visant la direction de la FIFA prend une nouvelle ampleur. Après les critiques de plusieurs responsables du football mondial, un collectif d’anciens internationaux a décidé de monter au créneau. Emmanuel Petit et Mikaël Silvestre ont notamment relayé lundi un communiqué commun, signé également par Bixente Lizarazu, Robert Pirès, Didier Drogba, Emmanuel Adebayor, Juan Sebastián Verón, Claudio Pizarro, Lucy Bronze ou encore Briana Scurry. Tousent réclament une réforme de la gouvernance de l’instance et une implication plus importante des joueurs et des supporters dans les décisions qui concernent le football.

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Dans leur texte, les anciens joueurs dénoncent une dérive de la gouvernance actuelle sous Gianni Infantino, président de la FIFA depuis 2016. « L’exercice du pouvoir a altéré la capacité des dirigeants actuels à distinguer leurs propres intérêts de l’intérêt supérieur du football », estiment-ils, avant de réclamer une place plus importante aux principaux acteurs du sport. « Ceux qui encrassent la pelouse, comme ceux qui occupent les tribunes, méritent de pouvoir s’exprimer véritablement pour façonner ensemble l’avenir du football. Pour les supporters, pour les joueurs et pour le bien du jeu, nous ne resterons plus silencieux. » Une prise de parole qui intervient dans un contexte déjà très tendu autour d’Infantino, notamment après l’abandon de son projet controversé lié aux droits commerciaux de la FIFA.

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