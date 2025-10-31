Real Madrid : Trent Alexander-Arnold parle enfin espagnol

Trent Alexander-Arnold a révélé qu’il avait commencé à apprendre l’espagnol seulement 5 mois avant sa présentation au Real Madrid, déjouant ainsi les spéculations selon lesquelles il se préparait depuis longtemps à quitter Liverpool. Avec l’aide de sa coach linguistique Sara Duque, il a étudié un vocabulaire spécifique au football pour pouvoir communiquer avec ses coéquipiers, son entraîneur et les supporters madrilènes.

La suite après cette publicité

Elle a salué la détermination du latéral anglais, soulignant que son aisance lors de la présentation au Bernabeu n’était pas seulement une question de langue, mais de respect et de professionnalisme. Alexander-Arnold, qui retrouvera Anfield mardi prochain en Ligue des Champions, a expliqué que l’apprentissage rapide de l’espagnol lui a permis de mieux s’intégrer et de montrer son engagement envers son nouveau club. Pour l’instant, il ne vit pas encore le rêve qu’il espérait, freiné par les blessures et toujours dans l’ombre d’un Carvajal encore bien présent.