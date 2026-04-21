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Real Madrid - Alavés : les compositions officielles

Par Jacques de Miscault
1 min.
Alvaro Arbeloa et Kylian Mbappé lors d'un match du Real Madrid @Maxppp
Real Madrid 1-0 Alavés

Le Real Madrid reçoit ce soir le Deportivo Alavés dans son entre, le Santiago Bernabéu. Ce match de la 33e journée de Liga, peut voir les Merrengue se rapprocher à six points du leader, le FC Barcelone, qui recevra demain soir le Celta Vigo. Les Madrilènes doivent donc espérer un faux pas des Barcelonnais pour espérer faire leur retour dans la course au titre. Sinon, le Real vivra une saison sans aucun titre, une déception quand on connait le standing de ce club. Álvaro Arbeloa s’appuiera sur Vinicius et Mbappé en attaque, Bellingham sera de nouveau aligné au milieu avec Tchouaméni et Lunin prendra place dans les cages.

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Ce match est aussi crucial pour Alavés, qui ne compte qu’un point d’avance sur le premier relégable, Elche. Les Basques n’ont plus perdu depuis quatre matchs de championnat, une victoire pour trois matchs nuls. Quique Sánchez se présentera avec une défense à quatre, composée de Jonny Otto, Tenaglia, Pacheco et Yusi. Perez et Guridi animeront les ailes tandis que Boyé sera titulaire sur le front de l’attaque.

Les compositions

Real Madrid

Real Madrid

4-3-3
Officielle

Deportivo Alavés

Alavés

5-3-2
Officielle
Pub. le - MAJ le
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