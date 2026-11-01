Paris FC : et si le meilleur joueur de Ligue 1 cette saison se nommait Lassine Sinayoko ?

Mais qui pourra arrêter Lassine Sinayoko ? Depuis le début de la saison, l’attaquant malien marche littéralement sur la Ligue 1. Encore auteur d’un doublé et d’une passe décisive ce dimanche face à l’AS Monaco, le joueur du Paris FC affiche désormais des statistiques impressionnantes : 8 buts et 5 passes décisives en seulement 9 rencontres. Des chiffres qui font de lui le meilleur buteur du championnat et le joueur le plus décisif de l’élite française. À 26 ans, l’ancien Auxerrois semble tout simplement dans la forme de sa vie. Redoutable dos au jeu, solide dans les duels et particulièrement efficace devant le but, il s’est imposé comme la principale arme offensive du PFC. Et ses performances ne sont évidemment pas étrangères à l’excellent début de saison du club francilien, actuellement quatrième de Ligue 1, à égalité de points avec l’Olympique Lyonnais, troisième. Une réussite collective dont Sinayoko est devenu le principal symbole.

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Mais réduire l’international malien à ses seules statistiques serait une erreur. Car au-delà de son efficacité, c’est surtout son influence dans le jeu qui impressionne. Capable de conserver le ballon sous pression, de faire remonter son bloc et de multiplier les efforts défensifs, Sinayoko est devenu un élément indispensable du dispositif de Liam Rosenior. Un entraîneur qui ne tarit d’ailleurs pas d’éloges à son sujet. « Lassine est constamment exceptionnel depuis le début de saison. Tout le monde parlera de ses buts, mais on a beaucoup travaillé avec lui sur son positionnement. Il a vite assimilé les informations et le mérite lui revient. Mais ce que j’aime le plus chez lui, c’est qu’il travaille tellement dur. Il est tellement altruiste pour l’équipe, dans son pressing et la manière dont il défend. J’espère qu’il va maintenir cette belle forme, car je prends beaucoup de plaisir à le voir jouer », a confié le technicien anglais après la rencontre face à Monaco.

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Le joueur le plus décisif cette saison

Et le principal intéressé semble lui aussi savourer pleinement cette période exceptionnelle. Au micro de Ligue 1+, Lassine Sinayoko n’a pas caché son bonheur après sa nouvelle prestation XXL face aux Monégasques. « C’est incroyable, dans ce stade, contre une équipe comme ça. On voulait montrer ce qu’on valait. On prend énormément de plaisir. Ça fait plaisir de marquer à chaque match. Quand je vois l’équipe, je ne peux que les remercier vu les conditions dans lesquelles je suis. On va bien célébrer ça », a-t-il expliqué. Même discours quelques minutes plus tard en zone mixte, où le Malien a tenu à mettre en avant ses partenaires : « Je suis avec des coéquipiers exceptionnels, donc ça aide. Je prends beaucoup de plaisir dans cette équipe. » Une humilité qui contraste avec son rendement impressionnant et qui témoigne de son épanouissement dans un collectif où il semble avoir trouvé toutes les conditions pour exprimer pleinement son potentiel.

Lassine Sinayoko est-il le meilleur joueur de Ligue 1 ? OUI NON Partage ta réponse Génération de l'image en cours

Alors forcément, une question commence sérieusement à se poser : et si Lassine Sinayoko était tout simplement le meilleur joueur de Ligue 1 depuis le début de la saison ? Car si le championnat français ne manque pas de talents, rares sont ceux qui affichent une telle régularité après neuf journées. Du côté du PSG, les grandes stars offensives peinent encore à trouver leur rythme de croisière. Ousmane Dembélé, Khvicha Kvaratskhelia ou encore Désiré Doué n’ont pas encore affiché la constance attendue (les deux premiers étant blessés), tandis que les autres buteurs du championnat, à l’image d’Esteban Lepaul, ne parviennent pas à rivaliser avec l’influence globale du Malien. Avec huit réalisations, cinq passes décisives et un rôle central dans l’excellent début de saison du Paris FC, Sinayoko possède aujourd’hui de solides arguments pour prétendre à ce statut. Bien sûr, la saison est encore longue et les hiérarchies peuvent rapidement évoluer. Mais pour le moment, difficile de trouver un joueur plus décisif et plus influent que l’international malien dans le championnat de France. Le Paris FC a frappé fort en le recrutant cet été…