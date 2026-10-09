Real Madrid : le revenant Rodrygo régale à l’entrainement

Éloigné des terrains après une rupture du ligament croisé antérieur et une rupture du ménisque externe de la jambe droite début mars, Rodrygo Goes a enflammé les réseaux en publiant une vidéo de lui balle au pied à l’entraînement sur les pelouses de Valdebebas. Et le moins que l’on puisse dire à la vue de ces images, c’est que l’international brésilien (37 sélections) n’a rien perdu de sa finesse technique. Mais si ces signaux sont extrêmement encourageants pour le Real Madrid, la direction médicale merengue préfère temporiser. Selon la presse espagnole, le staff médical lui recommande vivement de poursuivre son protocole de réhabilitation sans précipiter les choses, ciblant une réintégration complète au groupe en janvier, au sortir de la trêve hivernale. Très impatient, le joueur espère quant à lui déjouer les pronostics pour revenir courant du mois de décembre.

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Cette montée en puissance et la perspective de revoir la star brésilienne de 25 ans à 100 % constituent une excellente nouvelle sur le papier, mais annoncent également un casse-tête de taille pour José Mourinho. Le technicien portugais va devoir intégrer un élément de cette dimension au sein d’un secteur offensif déjà particulièrement embouteillé et peu complémentaire depuis le début de la saison. L’enjeu pour le Special One sera de canaliser la fougue de son attaquant tout en gérant les temps de jeu de son armada galactique. Entre la prudence exigée par le corps médical, l’envie débordante de Rodrygo et la gestion des égos dans le vestiaire madrilène, la réintégration du Brésilien s’annonce comme l’un des dossiers majeurs du club de la capitale d’ici cet hiver. Aux dernières nouvelles, le Real Madrid n’entend pas vendre son ailier en janvier.