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Ligue 1

PSG : Mathis Jangeal va rejoindre Famalicão

Par Josué Cassé
1 min.
Mathis Jangeal ici avec le PSG @Maxppp

La fuite des jeunes talents se poursuit au PSG. Ce vendredi, Le Parisien affirme, en effet, que Mathis Jangeal s’apprête à quitter le club de la capitale. Longtemps courtisé par Hambourg, Stuttgart et Francfort en Allemagne, Jangeal va finalement prendre la direction du Portugal.

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D’après le quotidien, un accord a été trouvé avec Famalicão, où l’attaquant de 17 ans devrait s’engager dans les prochains jours. Un joli coup réalisé par le club portugais, qui va donc s’offrir le prometteur parisien, auteur d’une dernière saison historique avec une demi-finale de Youth League ainsi qu’un doublé Coupe Gambardella – Championnat de France.

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