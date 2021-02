OL : Rudi Garcia fait le point sur sa prolongation

A l'instar de Lionel Messi et de Sergio Ramos, Rudi Garcia, l'entraîneur français, sera en fin de contrat à l'issue de la saison en cours. Actuellement troisième de Ligue 1, l'Olympique Lyonnais est donc dans les clous pour se qualifier pour la prochaine Ligue des Champions et même, pourquoi pas, rêver du titre de champion de France. Son président, Jean-Michel Aulas, a ouvert la porte à un éventuel nouveau bail : « il est possible qu'il soit renouvelé ». Le principal intéressé a botté en touche, comme souvent.

« Je me suis déjà exprimé. Je n'ai rien à rajouter. Les choses sont claires. Rien ne varie d'un iota. Si le président vous parle, ça suffit, c'est le plus important. On se parle, évidemment. C'est quelqu'un qui a beaucoup d'expérience en termes de management. Ce ne serait pas intelligent de ne pas parler avec lui. C'est toujours intéressant de discuter avec lui sur les ressorts psychologiques notamment. Cela ne vous aide pas sur la prolongation... », s'est-il amusé en conférence de presse ce mercredi.