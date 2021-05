LdC : la finale finalement délocalisée à Porto ?

Alors qu’on sait depuis plusieurs jours que l’UEFA tente de trouver un point de chute pour la finale de la Ligue des Champions, la solution aurait été trouvée. Selon la chaîne de télévision portugaise RTP et l’agence de presse AP, après avoir envisagé de délocaliser la finale de la compétition européenne à Wembley, l’UEFA aurait finalement choisi d’installer l’événement à Porto (et non à Lisbonne), et plus particulièrement à l’Estadio do Dragao.

En effet, alors que la Turquie et Istanbul, lieu préalablement choisi pour disputer la finale, sont désignés comme des lieux à risque de forte contamination par le coronavirus, il a fallu trouver un nouveau lieu pour accueillir l’événement. C’est désormais chose faite alors que le Portugal est considéré comme un lieu propice par l’UEFA.