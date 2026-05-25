AC Milan : Victor Eletu, l’opportunité de marché qui séduit plusieurs clubs français et européens

C’est le lot de nombreux jeunes talents formés dans les plus grands clubs européens : franchir la dernière marche vers le monde professionnel s’apparente souvent à un parcours du combattant. À 21 ans, Victor Eletu en fait actuellement l’amère expérience du côté de l’AC Milan. Arrivé en Lombardie dès l’adolescence, le milieu de terrain y a accumulé plus de 150 apparitions dans les catégories de jeunes, se forgeant une solide réputation en interne. Mais s’il est régulièrement convié aux entraînements du groupe professionnel par le staff milanais, le natif de Lagos doit se contenter d’évoluer avec la réserve en Serie D pour obtenir du temps de jeu (28 rencontres disputées cette saison, pour 2 buts et 3 passes décisives). Pourtant, le potentiel de l’international U20 nigérian est indéniable. Il s’est d’ailleurs illustré sur la scène continentale lors des campagnes de Youth League avec les Rossoneri, ainsi qu’à la Coupe du Monde U20 sous les couleurs des Flying Eagles. Sur le terrain, Eletu affiche un profil particulièrement polyvalent : capable de s’adapter à tous les rôles de l’entrejeu (relayeur, sentinelle ou un cran plus haut), il brille par sa qualité de première relance et sa capacité à casser des lignes balle au pied grâce à sa vista, sa puissance et sa vitesse). Une justesse technique, couplée à une vraie précision sur les coups de pied arrêtés, qui en font un milieu de terrain moderne et particulièrement complet.

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Malgré une prolongation de contrat signée à l’été 2025 (pour deux saisons, plus une en option) prouvant la confiance du club lombard à son égard, Victor Eletu est à la recherche d’un projet sportif capable de lui offrir un temps de jeu régulier au haut niveau. Ce statut d’espoir à relancer représente une belle opportunité de marché, et la France s’est rapidement positionnée. Selon nos informations, l’AS Saint-Étienne apprécie fortement son profil. À l’échelon inférieur, plusieurs formations sont déjà venues aux renseignements pour tenter le coup : l’En Avant Guingamp, le Pau FC, Grenoble, l’USL Dunkerque ou encore l’AS Nancy Lorraine. Le marché hexagonal devra toutefois se montrer convaincant, car le profil du Milanais plaît également au-delà de nos frontières. La Belgique, championnat réputé pour sa capacité à post-former et valoriser les jeunes talents, suit le dossier de très près. D’autres intérêts émanant d’Espagne, du Portugal et de clubs d’Europe de l’Est sont également évoqués en coulisses pour s’attacher ses services. À 21 ans, l’heure du grand saut a définitivement sonné pour Victor Eletu.