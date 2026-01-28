Ligue des Champions : l’OM humilié par Bruges et éliminé au bout de la nuit

C’était un soir de "finale" pour l’OM. Lors de la 8e et dernière journée de la phase de ligue de la Ligue des Champions, les Phocéens se déplaçaient ce mercredi soir sur la pelouse du Club Bruges sous une forte pression. Battu lourdement par Liverpool au Vélodrome une semaine plus tôt (0-3), l’OM abordait ce rendez-vous à la 19e place du classement et devait sécuriser sa place pour les barrages. Un nul pouvait suffire, mais Roberto De Zerbi avait écarté toute idée de calcul : « on ne vient pas ici pour prendre un point, on ne joue pas comme ça à Marseille ». Dans ce contexte tendu, l’entraîneur italien devait composer sans Benjamin Pavard, suspendu, mais avec le retour de Geoffrey Kondogbia au milieu. Devant, il faisait confiance au trio Traoré–Gouiri–Greenwood. Timber et Nwaneri n’étaient pas retenus, non inscrits sur la liste UEFA, tandis que Bruges débutait sans son homme fort, Chrístos Tzolis (11 buts, 16 passes décisives), touché et laissé sur le banc.

L’Olympique de Marseille est très mal entré dans sa rencontre et l’a payé cash. Dépassés dès les premières minutes, les Phocéens ont semblé fébriles et en difficulté face à l’intensité mise par Bruges. Après seulement 5 minutes de jeu, un mauvais positionnement de Murillo a permis au Français Mamadou Diakhon de filer dans son dos. Parfaitement servi par Stankovic, l’attaquant du Club Bruges a ajusté sa frappe du pied droit. Sur la trajectoire, Rulli s’est toutefois manqué, laissant filer un ballon pourtant à sa portée (1-0). Une entame manquée qui résumait logiquement les premières minutes compliquées de l’OM. Pire encore, les hommes de Roberto De Zerbi ont même encaissé le but du break quelques minutes plus tard : Vermant a crucifié Rulli d’une frappe imparable sur un centre tendu de l’irrésistible Aleksandar Stankovic (2-0, 10e). Marseille a évité le pire à la 15e grâce à Rulli qui s’est enfin imposé face à Diakhon.

Un premier acte catastrophique

Piqué dans son orgueil après un contrôle complètement manqué, Mason Greenwood a tenté de forcer la décision en solitaire. L’ailier anglais a décoché une frappe flottante du pied droit, de l’extérieur de la surface, que Mignolet a parfaitement repoussée (20e). Quelques instants plus tard, Murillo a écopé du premier carton jaune de la rencontre pour une faute appuyée sur un Diakhon intenable sur son aile gauche, tandis que Pierre-Emile Højbjerg a failli être averti après un vilain geste sur Vermant (27e). Tout au long de la première mi-temps, Facundo Medina a souffert face à Carlos Forbs sur son couloir, souvent pris de vitesse par l’ailier portugais, et l’ancien du PSG, Timothy Weah, a tenté une frappe lointaine à la 35e minute, trop écrasée pour inquiéter Mignolet. Malgré le score défavorable, l’OM pouvait encore y croire en début de rencontre, mais à la pause, il fallait absolument rectifier le tir : après le but de l’Athletic Club contre le Sporting, Marseille se retrouvait 25e au classement, donc virtuellement éliminé.

Dès l’entame du second acte, De Zerbi a opéré plusieurs changements forts : il a fait entrer Igor Paixão à la place de Hamed Junior Traoré, décalant ainsi Weah sur le couloir droit, et surtout l’OM est passé à une défense à quatre. L’objectif était clair au retour des vestiaires : renverser ce choc et marquer au moins deux buts pour espérer le match nul. Marseille a immédiatement mis la pression et a débuté cette seconde mi-temps sur un tout autre rythme, avec une frappe puissante et dangereuse de Kondogbia (48e), bien repoussée par le portier adverse. L’OM s’est fait peur une nouvelle fois à la 50e, et le coach a décidé de faire remplacer Murillo par Aubameyang (52e). Un choix assez surprenant puisque c’est seulement 7 petites minutes après la mi-temps. Après une mauvaise relance d’Onyedika dans son camp, Højbjerg en a profité et a trouvé Aubameyang à l’entrée de la surface. Le Gabonais n’a pas hésité et a enchaîné d’une frappe puissante du droit, mais le gardien s’est étiré et a détourné le ballon sur sa droite.

L’OM finalement éliminé

Forbs a percé dans le dos de Medina, mais Aguerd et Medina l’ont bien repris (65e). Sur le contre suivant, Stankovic a repris un ballon en retrait de Forbs à 20 mètres, mais Rulli a repoussé sa frappe sur la gauche, sauvant l’OM du 3-0. Ensuite, l’OM a complètement craqué. Forbs s’est échappé dans le dos de la défense olympienne à droite, s’est présenté face au gardien qui a remporté son duel, mais a récupéré le ballon pour servir Stankovic en retrait, qui a ajusté Rulli du droit (3-0, 79e). Ridicule ce soir, l’OM a totalement manqué ce choc immense de Ligue des Champions. Avec ce résultat catastrophique, Marseille est officiellement éliminé sur un but du gardien de Benfica Anatoliy Trubin contre le Real Madrid au bout de la nuit (4-2).