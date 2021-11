OL : Juninho veut renforcer le secteur offensif cet hiver

A moins de deux mois de la Coupe d'Afrique des Nations 2021 au Cameroun, l'Olympique Lyonnais se verra amoindri offensivement : en effet, l'Algérien Islam Slimani, le Camerounais Karl Toko Ekambi et le Zimbabwéen Tino Kadewere devrait être absents pendant au moins trois semaines pour disputer au minimum la phase de poules de la compétition. Des départs dont le directeur sportif brésilien Juninho a conscience, ajoutant des précisions sur le profil recherché et revenant sur la piste Azmoun dans un entretien accordé à RMC.

«Ça fait un moment qu’on travaille avec le staff, avec Peter, trois joueurs vont partir à la CAN, Karl, Islam et Kadewere. En janvier, on a des matches importants, contre Saint-Etienne et le PSG. Même s’ils ne seront peut-être absents que trois semaines, l’idéal, c’est de trouver des solutions. Il nous manque un attaquant de côté, capable de percuter, comme le fait très bien Karl. Rayan est encore un peu jeune. Sardar Azmoun ? C’est un joueur qui nous plaît beaucoup, à moi, à Peter, même si c’est plutôt un avant-centre. On l’a déjà vu jouer sur le côté, en soutien de l’attaquant, c’est quelqu’un qui fait beaucoup d’efforts défensifs. Si on peut faire quelque chose, on va essayer. Demain, on voit le président avec Peter, pour discuter de ça», a-t-il déclaré à propos du mercato hivernal rhodanien.