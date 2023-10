Liga : le Real Madrid licencie un entraîneur pour avoir remercié le Barça

La rivalité entre le FC Barcelone et le Real Madrid est prise très au sérieux. Selon les informations de The Athletic, le Real Madrid aurait décidé de licencier un entraîneur de son équipe des moins de 17 ans suite à une lettre de remerciement qu’il a envoyée à son ancien employeur, le FC Barcelone. Adria Diaz, entraîneur adjoint, est en effet sur le point d’être démis de ses fonctions au sein de l’équipe des moins de 17 ans, lui qui avait pourtant rejoint le Real Madrid en juillet dernier.

Selon plusieurs sources, les dirigeants madrilènes auraient décidé de licencier Diaz après avoir découvert sa lettre pour Barcelone, où il a occupé différents postes d’entraîneur de jeunes entre 2015 et 2019. Dans la lettre, Diaz a notamment exprimé son affection et sa gratitude envers le club catalan, qui l’avait soutenu alors que sa mère souffrait d’un cancer. Cependant, le Real Madrid contesterait cette version et assure que Diaz aurait lui-même demandé à partir pour rejoindre Leganes.