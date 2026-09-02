Le FC Barcelone prépare une offre monstrueuse pour Julian Alvarez

Le grand perdant du mercato, c’est lui. Cet été, Julian Alvarez s’est mouillé pour rejoindre le FC Barcelone. En pleine Coupe du Monde 2026, l’attaquant a exprimé publiquement sa volonté de quitter l’Atlético de Madrid pour signer dans le club de ses rêves. S’il n’a pas nommé le Barça, tout le monde était plutôt clair sur le fait que l’Araignée souhaitait filer en Catalogne. Mais c’était sans compter sur les Colchoneros. Malgré les tentatives du Barça, qui a formulé plusieurs propositions parfois allant même au-delà des 100 M€, les Madrilènes sont restés fermes et solides sur leurs appuis.

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Les pensionnaires du Camp Nou, déterminés à le recruter, ont continué à pousser en coulisses, aidés par le joueur et ses agents. De retour dans la capitale après le Mondial et ses vacances, Julian Alvarez a pu échanger avec Diego Simeone et sa direction. Là encore, le message a été clair. La porte n’était pas ouverte pour le Barça. En revanche, l’Atlético n’a pas eu la même position avec les écuries étrangères, notamment Arsenal. En fin de mercato, Manchester City aurait aussi tenté une approche pour le rapatrier. Mais le joueur n’avait que le Barça en tête.

Le Barça garde de l’argent de côté pour Alvarez

Même chose pour le club espagnol, qui s’est même déclaré publiquement par la voix de Joan Laporta. « Nous sommes toujours très intéressés par Julián Álvarez. Nous souhaitons que notre offre soit acceptée. Nous voulons agir dans le plus grand respect. Faites savoir à l’Atlético de Madrid que s’ils sont disposés à vendre Julián Álvarez cet été, nous serions prêts à l’acheter.» Une tentative qui n’a pas porté ses fruits. Julian Alvarez est resté à Madrid. Pendant ce temps-là, le Barça a mis la main sur Gabriel Jesus pour renforcer son secteur offensif, dépeuplé après les départs de Ferran Torres (PSG), Marcus Rashford (MU) et Robert Lewandowski (Chicago). Malgré cela, le FCB n’oublie pas Julian Alvarez.

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Ce mercredi, la Cadena SER révèle que les Barcelonais vont revenir à la charge pour l’Argentin lors des prochains mercatos. En effet, ils conservent une grosse somme de côté pour tenter de nouveau leur chance et faire une proposition XXL, eux qui n’ont lâché que 10 M€ pour Gabriel Jesus. Concernant Alvarez, le journaliste Santi Ovalle, qui a révélé que le Barça était monté jusqu’à 130 M€, a précisé : «ils reviendront donc à la charge lors du prochain mercato. Le Barça a économisé l’argent qu’il comptait dépenser pour un attaquant de pointe. Aucun autre joueur sur le marché ne les a convaincus. Le club prévoit de revenir à la charge lors des prochains mercatos.» De son côté, le joueur, qui a fait savoir qu’il ne veut signer qu’au Barça, va devoir patienter avant une nouvelle tentative. Il reste à savoir si l’Atlético assouplira ou non sa position. El Chiringuito rapporte d’ailleurs que les Colchoneros avaient demandé au joueur d’apporter une offre de 150 M€ pour le laisser filer. Le Barça connaît le prix à payer.