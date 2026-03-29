Clément Turpin va arbitrer Bosnie-Italie

Ce mardi, l’Italie peut retrouver la Coupe du monde, douze ans après sa dernière apparition dans un Mondial. Une anomalie pour une telle nation de foot, qui va devoir, lors de son déplacement en Bosnie-Herzégovine, vaincre ses vieux souvenirs et les éliminations cruelles face à la Suède en 2017 et la Macédoine du Nord en 2022. Problème, outre l’ambiance hostile qui leur sera réservé dans les Balkans, les Italiens vont devoir composer avec un souvenir de 2022.

La suite après cette publicité

En effet, comme en 2022 lors de son élimination surprise contre les Macédoniens, la Squadra Azzurra va être arbitrée par Clément Turpin. Le Français, habitué à officier dans les meilleures rencontres européennes et mondiales depuis des années, est une référence malgré quelques polémiques en Ligue 1. Reste à savoir s’il portera encore malheur aux hommes de Gennaro Gattuso ce mardi.