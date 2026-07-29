FIFA : la Ministre des Sports apostrophe violemment Gianni Infantino

La ministre des Sports Marina Ferrari a également pris position dans la polémique qui secoue la FIFA après l’annonce du projet FIFA Forward Enterprise. Dans un communiqué ferme, elle s’est opposée à une évolution qu’elle considère comme un possible bouleversement du modèle actuel du football mondial. « Le football n’est pas à vendre ! C’est un patrimoine populaire qui appartient d’abord à celles et ceux qui le font vivre : les joueurs, les bénévoles, les clubs, les fédérations et les millions de supporters », écrit-elle. La ministre française estime que l’ouverture des activités commerciales de la FIFA à des investisseurs privés constitue « un tournant majeur qui soulève de très graves interrogations sur la gouvernance et l’avenir du football mondial ». Elle pointe également la méthode employée par l’instance internationale, jugeant qu’« un projet d’une telle ampleur ne peut être élaboré sans transparence ni concertation avec les fédérations nationales et les acteurs du football » et que « la méthode est aussi préoccupante que le fond ».

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Le football n’est pas à vendre. ⤵️ pic.twitter.com/tp8Ydfjo0L — Marina Ferrari (@Marina_Ferrari) July 29, 2026

Marina Ferrari appelle désormais les acteurs européens à se mobiliser face à un projet qui pourrait modifier profondément l’équilibre du football. « Je prends acte de la réunion d’urgence organisée mercredi entre les instances européennes du football. Face à un projet qui pourrait profondément transformer l’équilibre de notre sport, il est indispensable que les acteurs européens parlent d’une seule voix », poursuit-elle. La ministre rappelle également que les décisions concernant l’avenir du football ne peuvent être guidées uniquement par des considérations économiques. « La gouvernance du sport ne peut se décider dans l’entre-soi ni être guidée par les seuls intérêts financiers. Les valeurs du football, son intégrité et son modèle associatif doivent rester au cœur de chaque décision », affirme-t-elle avant de conclure par un avertissement clair. « La France sera particulièrement vigilante. Nous demanderons que toute évolution garantisse une gouvernance transparente, démocratique et respectueuse de l’intérêt général du football. Aucune ligne rouge ne peut être franchie. »