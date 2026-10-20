Arda Güler va faire plusieurs victimes au Real Madrid

Depuis le début de la saison, José Mourinho cherche encore la bonne formule pour faire du Real Madrid une équipe capable d’imposer son jeu avec régularité. L’entraîneur portugais a déjà multiplié les ajustements et opéré plusieurs choix forts pour trouver le bon équilibre, n’hésitant pas à revoir ses plans au fil des rencontres. Alors qu’il s’appuyait initialement sur Aurélien Tchouaméni et Federico Valverde au milieu, le technicien semble désormais envisager une nouvelle organisation.

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La victoire contre Séville (4-1) ce week-end lui a permis de mesurer l’apport d’Arda Güler dans l’axe, une option qui pourrait prendre davantage d’importance dans les semaines à venir selon les dernières informations d’AS. La principale force de Güler dans ce rôle réside dans sa capacité à apporter de la fluidité au jeu madrilène. Dans une position axiale, le Turc facilite la circulation du ballon et assure la liaison entre le milieu et l’attaque — un rôle qu’aurait dû remplir Bernardo Silva avant d’être écarté des plans de son compatriote. Face à Séville, le Real Madrid a affiché 65 % de possession et réussi 666 passes, deux records cette saison pour le club de la capitale.

Mourinho va chambouler ses plans pour Arda Güler

Mourinho a également apprécié les permutations entre Güler et Jude Bellingham, qui ont permis de déstabiliser le bloc adverse. Autant d’éléments qui confortent le technicien dans l’idée que le milieu de 21 ans peut apporter le contrôle qui a parfois fait défaut à son équipe. Pour lui, ce rôle dans l’entrejeu ne se limite pas à la créativité, mais exige aussi une bonne lecture du jeu, une capacité à gérer les temps forts et faibles ainsi qu’une véritable discipline tactique. Le joueur formé à Fenerbahçe dispose encore d’une marge de progression dans ce registre, mais sa prestation contre Séville lui a permis de franchir un cap dans l’esprit de son entraîneur.

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Reste désormais à trouver la meilleure formule pour installer durablement le Turc au cœur du jeu. Initialement, Mourinho comptait s’appuyer sur le duo Aurélien Tchouaméni - Federico Valverde, mais la montée en puissance de Güler l’oblige à revoir ses plans. Plusieurs scénarios sont envisagés selon le média espagnol : décaler Valverde sur le côté droit de la défense, replacer Güler sur l’aile droite comme en début de saison, ou laisser Tchouaméni sur le banc pour associer l’Uruguayen et le Turc au milieu. La polyvalence de Valverde offre plusieurs solutions, sans qu’aucune ne s’impose encore définitivement. Après avoir convaincu face à Séville, Güler devient un candidat très sérieux pour s’installer dans le onze madrilène et pourrait bien pousser des cadres comme Trent Alexander-Arnold, Denzel Dumfries ou Aurélien Tchouaméni vers le banc des remplaçants. Premiers éléments de réponse ce mercredi face au RB Leipzig à Santiago Bernabeu en Ligue des Champions.