La Fédération sénégalaise de football (FSF) est sortie du silence après la décision du Tribunal arbitral du sport (TAS), qui a rétabli le Sénégal dans son titre de champion d’Afrique 2025. Dans un communiqué officiel, l’instance a confirmé avoir reçu notification de la sentence et s’est félicitée de l’issue de la procédure. Le TAS a annulé la décision du Jury d’appel de la CAF du 17 mars 2026 et rétabli le résultat de la finale disputée à Rabat le 18 janvier dernier, remportée par les Lions de la Teranga (1-0 après prolongation). La FSF estime que cette décision consacre « le triomphe de l’équité sportive » et rappelle que « la vérité d’une rencontre s’établit exclusivement sur le terrain, sous la protection du droit du sport ». Elle a tenu à remercier les joueurs, leur encadrement, ses avocats et conseils, le président de la République, le gouvernement sénégalais ainsi que l’ensemble des supporters, au Sénégal comme dans la diaspora.

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Au-delà de la satisfaction affichée, la Fédération sénégalaise a surtout voulu calmer le jeu avec le Maroc, alors que cette affaire a profondément tendu les relations entre les deux camps. L’instance a insisté sur le fait que cette sentence était loin de consacrer la prééminence d’une partie sur une autre. Son président, Abdoulaye Fall, a, lui aussi, appelé à préserver les liens entre les deux nations. « Le Tribunal Arbitral du Sport a rendu justice au sport. Je tiens à réaffirmer avec force les liens de fraternité qui nous unissent à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et au peuple marocain. Le football sénégalais se tourne désormais résolument vers l’avenir, avec confiance et enthousiasme, dans une Afrique unie autour des valeurs du sport », a-t-il déclaré. Un message d’apaisement qui tranche avec les tensions suscitées par ce feuilleton judiciaire.

Le communiqué complet de la FSF

« La Fédération Sénégalaise de Football (FSF) porte à la connaissance de l’opinion nationale et internationale qu’elle a reçu, ce jour, notification officielle de la sentence rendue par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) dans le cadre du différend l’opposant à la Confédération Africaine de Football (CAF) et à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF). Par cette décision, le Tribunal Arbitral du Sport a fait droit à l’appel interjeté par la FSF. En conséquence, la haute juridiction arbitrale a prononcé l’annulation de la décision rendue par le Jury d’appel de la CAF en date du 17 mars 2026 et rétabli, dans toute sa plénitude, le résultat de la finale disputée à Rabat le 18 janvier 2026, remportée par le Sénégal sur le score d’un but à zéro (1-0) après prolongation. La Fédération Sénégalaise de Football accueille cette sentence avec une profonde satisfaction. Loin de consacrer la prééminence d’une partie sur une autre, cette décision affirme avant tout le triomphe de l’équité sportive et rappelle un principe cardinal : la vérité d’une rencontre s’établit exclusivement sur le terrain, sous la protection du droit du sport. En cette circonstance solennelle, la FSF tient à exprimer sa vive gratitude aux Lions de la Teranga et à leur encadrement, à ses avocats et conseils, au Président de la République et au Gouvernement sénégalais pour leur soutien, ainsi qu’à l’ensemble des supporters, au Sénégal comme au sein de la diaspora. »

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S’exprimant à la suite de cette décision, le Président de la Fédération Sénégalaise de Football, Monsieur Abdoulaye FALL, a déclaré : « Le Tribunal Arbitral du Sport a rendu justice au sport. Je tiens à réaffirmer avec force les liens de fraternité qui nous unissent à la Fédération Royale Marocaine de Football (FRMF) et au peuple marocain. Le football sénégalais se tourne désormais résolument vers l’avenir, avec confiance et enthousiasme, dans une Afrique unie autour des valeurs du sport. »