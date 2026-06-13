Marc Casadó n’ira pas à l’Atlético de Madrid

Le départ de Marc Casadó (22 ans) du FC Barcelone ne fait pas trop de doute. Sans grand temps de jeu cette saison, le jeune milieu de terrain a accepté son départ cet été. Le plus tôt sera le mieux puisque les Blaugranas aimeraient boucler son transfert avant le 30 juin et la fin de l’exercice comptable.

La suite après cette publicité

Les prétendants ne manquent pas. Le Betis est régulièrement évoqué, des clubs anglais également mais aussi l’Atlético de Madrid. Seulement, le club de la capitale espagnole a d’autres priorités en tête, révèle Sport. Jorge Mendes, qui a fait la pluie et le beau temps dans le dossier Bernardo Silva, agent de Casadó, n’a pas réussi à séduire Mateu Alemany dans ce dossier.