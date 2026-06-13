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Marc Casadó n’ira pas à l’Atlético de Madrid

Par Maxime Barbaud
1 min.
Marc Casadó @Maxppp

Le départ de Marc Casadó (22 ans) du FC Barcelone ne fait pas trop de doute. Sans grand temps de jeu cette saison, le jeune milieu de terrain a accepté son départ cet été. Le plus tôt sera le mieux puisque les Blaugranas aimeraient boucler son transfert avant le 30 juin et la fin de l’exercice comptable.

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Les prétendants ne manquent pas. Le Betis est régulièrement évoqué, des clubs anglais également mais aussi l’Atlético de Madrid. Seulement, le club de la capitale espagnole a d’autres priorités en tête, révèle Sport. Jorge Mendes, qui a fait la pluie et le beau temps dans le dossier Bernardo Silva, agent de Casadó, n’a pas réussi à séduire Mateu Alemany dans ce dossier.

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