Mercato : l'ASSE prépare un grand coup de balai !

L'ASSE veut entrer dans une nouvelle ère. En avril dernier, Roland Romeyer et Bernard Caïazzo publiaient une lettre ouverte pour annoncer la mise en vente du club. «Ainsi, afin d’assurer la continuité et le développement de notre club, nous avons confié à une banque d’affaires réputée la mission de sélectionner le meilleur investisseur. Nous veillerons à ce que ce nouvel actionnaire dispose des moyens adéquats pour faire grandir le club, garantir l’emploi et perpétuer son identité. Nous serons vigilants à ce que le passage de témoin puisse s’effectuer dans la confidentialité et la sérénité (...) Dans l’unité et la solidarité, nous voulons tourner une page pour l’intérêt de l’ASSE. Et cette nouvelle histoire s’écrira avec vous».

Un dégraissage important

Récemment, Roland Romeyer, qui gardera des actions au sein du club, expliquait qu'il y aurait des avancées d'ici le 1er juillet. Dans ce contexte particulier, les Verts, qui ont perdu 35 millions d'euros cette saison en raison de la crise sanitaire et financière, vont devoir gérer un mercato qui sera déterminant. Et les pensionnaires du stade Geoffroy-Guichard préparent déjà l'avenir. La semaine dernière, ils ont officialisé les prolongations de contrat d'Étienne Grenne, Saïdou Sow et Aïmen Moueffek. À cela, il faut ajouter que quatre joueurs du centre de formation, Louka Aymar, Abdoulaye Bakayoko, Stevens Leleux et Ahmed Sidibé; ont signé leur premier contrat professionnel. Une excellente nouvelle pour les Stéphanois et Claude Puel, qui aime jouer la carte jeunes.

Parallèlement à cela, l'écurie du Forez doit faire le ménage dans son effectif. En fin de contrat, Mathieu Debuchy et Kevin Monnet-Paquet s'en vont. Dans la même situation, Romain Hamouma, lui, bénéficie d'une proposition orale pour rester une année de plus aux mêmes conditions salariales selon Le Progrès. Ce qui ne satisfait pas le joueur, courtisé par d'autres clubs de L1 (Lorient, Nice et Strasbourg). Prêtés, Anthony Modeste (Cologne) et Panagiotis Retsos (Bayer Leverkusen) ne seront pas retenus. En revanche, conserver Pape Cissé, prêté par l'Olympiakos, est une possibilité. Mais rien n'est encore acté. Les Verts devront aussi se positionner pour les éléments dont le bail expire en juin 2022, soit dans un an.

Un mercato malin en perspective

C'est le cas de Jessy Moulin, Timothée Kolodziejczak, Miguel Trauco, Arnaud Nordin ou encore Ryad Boudebouz. Certains d'entre eux n'entrent pas dans les plans de Claude Puel. Des éléments comme Denis Bouanga, suivi par Lens ou l'Olympiakos, ou encore Lucas Gourna-Douath, qui est scruté par de prestigieuses écuries, pourraient aussi être concernés par un départ. D'autant que Claude Puel l'a expliqué, le mercato sera compliqué financièrement. Il faudra recruter des joueurs à moindre coût.

En priorité, l'ancien coach de l'OL et du LOSC souhaiterait attirer un attaquant et un défenseur. Concernant ce poste, Cédric Houtondji (Clermont) est suivi d'après nos informations. Mais d'autres écuries (Angers, Alavès) sont sur le coup d'après nos informations. Le nom d'Andrew Gravillon, en prêt à Lorient l'an dernier, est aussi cité. Devant, les pistes Randal Kolo-Muani (Nantes), qui semble hors de portée, ou encore Sandro Ramirez (Huesca) ont été mentionnées. Cet été, l'ASSE va donc faire face à un immense chantier !