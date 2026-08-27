Fenerbahçe : Mattéo Guendouzi sort du silence après la soirée sous haute tension à Lyon !

Les retrouvailles entre Mattéo Guendouzi et le public lyonnais étaient forcément particulières. Ancien joueur de l’OM, le Français évolue désormais sous les couleurs de Fenerbahçe et savait qu’il serait attendu pour son retour au Groupama Stadium, mercredi soir lors des barrages de la Ligue des Champions. Une soirée qui a commencé dans une atmosphère électrique et qui s’est finalement terminée dans le chaos. Dès l’échauffement, le ton est ainsi monté.

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Une soirée sous haute tension

Copieusement sifflé par les tribunes lyonnaises, Guendouzi a répondu aux supporters par plusieurs gestes provocateurs, dont des doigts d’honneur. Une séquence qui a immédiatement renforcé la tension autour de la rencontre. Sur le terrain, Fenerbahçe a finalement obtenu sa qualification grâce à une victoire 2-1, après le match nul 1-1 de l’aller. Mais c’est surtout l’après-match qui a retenu l’attention. Au coup de sifflet final, Guendouzi a, en effet, célébré la qualification de Fenerbahçe devant les supporters lyonnais. Le milieu de terrain a notamment lancé plusieurs « Allez l’OM ! » avant d’effectuer le célèbre signe associé au rappeur marseillais Jul.

Et la réaction ne s’est pas fait attendre. Plusieurs joueurs lyonnais sont venus au contact du Français, avant que la situation ne dégénère en échauffourée sur la pelouse puis dans le tunnel du stade. Les membres des deux staffs ont également été impliqués dans les incidents. Après la rencontre, Mattéo Guendouzi a alors livré sa version des faits en zone mixte. Selon lui, les provocations dont il est à l’origine doivent être replacées dans le contexte de ce qu’il affirme avoir subi pendant toute la rencontre. Face aux journalistes, le principal concerné a ainsi assuré que sa famille aurait été insultée par une partie du public lyonnais.

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Guendouzi explique sa réaction

«Vous savez, quand vous avez 60 000 personnes qui insultent votre famille, votre mère, vos enfants, même avant le match, et que personne dans le camp arbitral ne dit pas au stade de se taire… Parce que je sais qu’en France, quand il se passe ce genre de choses, il y a un temps où ils vont parler aux supporters et le match peut être arrêté. Pendant 90 minutes, même plus avec l’échauffement, ils ont insulté ma famille. C’est quelque chose qui touche», a notamment indiqué l’ancien milieu de l’OM en zone mixte avant de détailler ses célébrations.

«Si tu veux taquiner, alors ça taquine dans les deux sens. Ils ont insulté ma mère et ma famille, pour moi c’était irrespectueux. Après, si on ne peut plus célébrer comme on en a envie, je trouve ça dommage. Tout le monde sait que je suis pour l’OM, je ne l’ai jamais caché. C’est de la taquinerie, ils ont insulté ma famille, si derrière on n’a pas le droit de faire le signe Jul, où on va ? J’en ai vu des matches où les Lyonnais font des célébrations devant le virage au Vélodrome. Faut que ça marche dans les deux sens. Pour moi, j’ai le droit de célébrer. Le signe Jul, il n’y a rien de méchant».

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Les explications de Guendouzi n’ont toutefois pas suffi à apaiser les tensions. Dans le camp lyonnais, Corentin Tolisso a notamment reconnu comprendre qu’un joueur puisse être touché par des insultes visant sa famille, tout en estimant que cela ne justifiait pas nécessairement les provocations qui ont suivi. Une chose est sûre, la soirée lyonnaise restera marquée par une double déception pour l’OL : une élimination sportive de la Ligue des Champions et des scènes de tension qui ont éclipsé, en partie, le résultat du match. Reste désormais à connaître les éventuelles sanctions…