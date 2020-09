Incidents PSG-OM : Alvaro Gonzalez et Neymar convoqués le 7 octobre ?

Le Classique, qui s'est joué entre le Paris Saint-Germain et l'Olympique de Marseille au Parc des Princes, le 13 septembre dernier (0-1), trouvera-t-il enfin son épilogue le 7 octobre ? C'est à cette date que pourraient être convoqués Neymar et Alvaro Gonzalez, le défenseur central de l'OM. En effet, le premier accuse le second d'avoir proféré des insultes à caractères racistes au cours de la confrontation selon RMC Sport.

En attendant, la commission de discipline a déjà sanctionné les cinq exclus (Neymar, Kurzawa, Paredes, Amavi et Benedetto) et doit se charger ce mercredi soir d'Angel Di Maria. L'affaire entre Neymar et Alvaro Gonzalez est en instruction. L'instructeur aurait déjà entendu Neymar ce mercredi matin et devrait écouter Alvaro Gonzalez jeudi ou vendredi prochain.